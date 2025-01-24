Hapis Cezası Olan Şahıs Bandırma'da Yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 27 yıl 2 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E. saklandığı adreste yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 27 yıl 2 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan İ.E.'nin peşine düştü. Bandırma Asliye Ceza İlamat İnfaz Bürosu tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan şahıs, yapılan operasyonla saklandığı adreste gözaltına alındı. Yakalanan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR