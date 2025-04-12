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Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
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Afyonkarahisar'da işlediği suçlar nedeniyle 4 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan C.D. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da işlediği suçlardan dolayı 4 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde C.D., isimli şahsın hükümlünün veya tutuklunun kaçması ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçlarından 4 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çay ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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