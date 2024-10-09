Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Afyonkarahisar’da Yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri iki ayrı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve hükümlü yada tutuklunun kaçması suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.R.Ç isimli şahıs Başmakçı'nın Küllüce köyünde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR