Hapis cezası ile aranan 2 hükümlü yakalandı - Haberler

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Hapis cezası ile aranan 2 hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hapis cezası ile aranan 2 hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yol kontrol arama noktasında 'silahla tehdit, cebir veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.G. (34) ve 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.G. (29) isimli şahısları yakaladı. 2 hükümlü sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Haberler

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