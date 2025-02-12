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Hapis Cezası Bulunan Şahıs Halıların Arkasında Yakalandı

Hapis Cezası Bulunan Şahıs Halıların Arkasında Yakalandı
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Kayseri'de, hakkında 10 yıl hapis cezası kesinleşen F.Ç., halıların arkasında saklanırken yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, halıların arkasında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, hakkında "kasten yaralama" suçundan 10 yıl 6 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç.'nin (37) saklandığı evi tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı halıların arkasında saklanırken yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Ç., cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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