Hapis Cezası Bulunan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da 3 yıl 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik başlattığı önleyici kolluk devriyesine devam ediyor. Bu çerçevede cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan C.A. isimli şahıs Sandıklı'da yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR