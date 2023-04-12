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Hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı

Hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğünü bağlı ekipler haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğünü bağlı ekipler haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler araması bulunan zanlılara göz açtırmıyor.

Hakkında; kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan zanlı kaldığı ikametinde yakalanarak tutuklandı.

Kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan toplamda 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Gümüşova ilçe otogarında polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce 3. Sayfa Haberler

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