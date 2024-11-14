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Hapis Cezalı Uyuşturucu Taciri Kayseri'de Yakalandı

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Kayseri'de gerçekleştirilen şok uygulamada, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.E. yakalandı. Üzerinde 2,01 gram uyuşturucu madde ile birlikte cezaevine teslim edildi.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan zehir taciri şok uygulamadan kaçamadı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından şok uygulama yapıldı. Uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan O.E.'nin yapılan sorgusunda hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilirken, yapılan üst aramasında da 2,01 gram uyuşturucu madde bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, O.E. de işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Hapis Cezalı Uyuşturucu Taciri Kayseri'de Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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