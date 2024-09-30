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Hapis Cezalı Şahıs Motosiklet ve Cep Telefonu Hırsızlığı Yaparken Yakalandı

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İstanbul Avcılar'da 13 yıl hapis cezası olan bir şahıs, cep telefonu ve motosiklet çaldığı sırada güvenlik kameralarına yakalandı. Şahıs, yapılan operasyonla tutuldu.

13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs son işinde yakayı ele verdi

Avcılar'da iş yerinden cep telefonu ve mahallede park halinde bulunan motosikleti çalan şahıs yakalandı.

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da iş yerinden cep telefonu ve mahallede park halinde bulunan motosikleti çalan şahıs yakalandı. Şahsın telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

İstanbul Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde 21.09.2024 tarihinde faaliyet gösteren bir işyerinde, masa da duran telefonu alan şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerasını inceledi. Eşkal bilgilerinden kimlik bilgileri belirlenen F.B. isimli şahıs 26.09.2024 tarihinde Yakalandı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan aranma kaydı olduğu ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli şahsın, 24.09.2024 tarihinde Denizköşkler Mahallesinde park halindeki motosikleti çaldığı belirlendi. Motosiklet aynı mahallede ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli şahıs, 27.09.2024 tarihinde "Açıktan Hırsızlık" ve "Motosiklet Hırsızlığı" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Hapis Cezalı Şahıs Motosiklet ve Cep Telefonu Hırsızlığı Yaparken Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Motosiklet Hırsızlık Güvenlik İstanbul Avcılar 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

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