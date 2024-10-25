Hapis Cezaevi Kaçkını Tırda Uyuşturucu ile Yakalandı

15 yıl hapis cezası bulunan şahıs tırın içinde uyuşturucuyla yakalandı

SAMSUN - Samsun'da 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, park halindeki tırın içinde uyuşturucuyla yakalandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir akaryakıt istasyonu yanında park halinde bulunan tırda yaptığı aramada S.K. isimli şahsı yakaladı. Yapılan araştırmada S.K.'nin Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Kanunu'na aykırılıktan 4 yıl 2 ay, uyuşturucu madde kullanmaktan 2 yıl 6 ay, resmi belgede sahtecilikten 5 yıl ve bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlıktan 4 yıl olmak üzere toplamda 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yapılan aramada şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca, 131 gram metamfetamin, 100 gram esrar, esrarlı sigara, 5 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 58 bin 765 TL ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor.