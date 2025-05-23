Hapis Ceza İle Aranan Şahıs Yakalandı
Afyonkarahisar'da, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.S. isimli şahıs, emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde hapis cezasıyla aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.
"Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.S. isimli şahıs, ekiplerin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
C.S., Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin ardından Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa