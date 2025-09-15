Hannah Einbinder kimdir, kaç yaşında, nereli? Filistin için ne dedi, İsrail'e neden tepki gösterdi?

Hannah Einbinder, Hacks dizisindeki başarısıyla Emmy ödülünü kucakladı ama asıl alkışı, törendeki cesur konuşmasıyla aldı. " Filistin'e özgürlük!" diyerek milyonların dikkatini üzerine çekti. Peki, Hannah Einbinder kimdir, Filistin için ne dedi, İsrail'e neden tepki gösterdi? İşte detaylar…

HANNAH EİNBİNDER KİMDİR?

Hannah Einbinder, Amerikalı oyuncu, komedyen ve insan hakları savunucusudur. 21 Mayıs 1995 doğumlu olan Einbinder, Los Angeles, Kaliforniya'da dünyaya gelmiştir. Annesi Laraine Newman, "Saturday Night Live" adlı efsanevi komedi programının kurucu kadrosunda yer alan bir oyuncudur. Babası ise televizyon yazarı Chad Einbinder'dir. Sanatla iç içe büyüyen Hannah, kariyerine stand-up sahnelerinde başladı.

Asıl çıkışını ise HBO'nun sevilen dizisi "Hacks" ile yaptı. Bu dizide canlandırdığı Ava Daniels karakteri ile sadece izleyicilerin değil, eleştirmenlerin de dikkatini çekti. Oyunculuğuyla büyük övgü toplayan Hannah Einbinder, 2025 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Emmy Ödülü'nü kazandı.

Oyunculuğun yanı sıra toplumsal meselelere duyarlılığıyla da öne çıkan Einbinder, göçmen hakları, LGBTQ+ topluluğu, kadın hakları ve özellikle Filistin meselesi konularında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.

HANNAH EİNBİNDER KAÇ YAŞINDA?

1995 doğumlu olan Hannah Einbinder, 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem sanat dünyasında hem de aktivizm alanında güçlü bir etki yaratmayı başarmıştır.

HANNAH EİNBİNDER NERELİ?

Hannah Einbinder, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde doğmuştur. ABD vatandaşı olan Einbinder'ın etnik kökeni ise Yahudi'dir. Yahudi kimliği, onun sosyal ve politik duruşunu şekillendiren önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

HANNAH EİNBİNDER FİLMLERİ VE TV DİZİLERİ

Hannah Einbinder'in kariyeri, stand-up sahnelerinde başladığı günden bu yana giderek yükselen bir grafik çizdi. Oyunculuğu kadar mizah anlayışı da dikkat çeken Einbinder, televizyon dünyasında kalıcı bir yer edinmeyi başardı.

En çok bilinen yapım, HBO'da yayınlanan ve büyük beğeni toplayan "Hacks" adlı dizidir. Dizide Ava Daniels isimli bir yazar karakterini canlandıran Einbinder, performansıyla Emmy ödülüne layık görüldü. Bunun yanı sıra bazı bağımsız film projelerinde de yer aldı ve seslendirme çalışmalarına da katkı sundu.

Ayrıca 2024 yılında yayınlanan bir stand-up özel gösterisiyle, sahneye geri döndü. Bu gösterisinde hem politik mizah hem de kişisel hikayelere yer vererek izleyicilere duygusal ve düşündürücü bir deneyim sundu.

HANNAH EİNBİNDER FİLİSTİN İÇİN NE DEDİ?

Hannah Einbinder, 2025 Emmy Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmayla sadece oyunculuğuyla değil, cesur sözleriyle de manşetlere taşındı. Ödülünü aldıktan sonra sahnede şu sözleri söyledi:

"ICE (ABD Göçmenlik Kurumu) bir utançtır. Donald Trump'ın politikaları insanlık dışıdır. Ve evet… Filistin'e özgürlük!"

Bu sözler salonda kısa süreli bir sessizlik yarattı. Bazı izleyiciler alkışlarken, bazıları ise tepkisiz kaldı. Ancak sosyal medyada binlerce kişi, Einbinder'in bu sözlerini cesur ve anlamlı buldu. Birçok insan, sanatçıların toplumsal meselelerde ses çıkarmasının önemine dikkat çekerek Einbinder'in duruşunu destekledi.

HANNAH EİNBİNDER İSRAİL'E NEDEN TEPKİ GÖSTERDİ?

Emmy töreninden sonra basına konuşan Hannah Einbinder, İsrail'in politikalarını açıkça eleştirdi. Özellikle Gazze'de yaşanan sivil ölümler ve insan hakları ihlallerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir Yahudi olarak bu ayrımı yapmam gerekiyor. Yahudiliğimiz kültürel ve dini bir kimliktir. İsrail ise milliyetçi bir devlettir. Bu ikisi aynı şey değildir. İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı susmam."

Einbinder, Yahudi kimliğini sahiplenerek, İsrail devletiyle bu kimliğin özdeşleştirilmesine karşı çıktı. Politik eleştirilerinin sadece İsrail devletine değil, aynı zamanda İsrail ile bağlantılı yayıncı kuruluşlara, yapım şirketlerine ve film festivallerine de yöneldiğini belirtti.

Sanat dünyasında yer alan bazı kuruluşları ve yapımcıları, Gazze'deki insanlık krizine sessiz kalmakla suçladı ve bu kurumları protesto ettiğini açıkça dile getirdi.

HANGİ SANATÇILAR İSRAİL'E TEPKİ GÖSTERDİ?

2023'ten itibaren başlayan ve 2025'te etkisini artırarak devam eden İsrail-Filistin çatışmasında birçok sanatçı sesini yükseltti. Hannah Einbinder, bu isimlerden sadece biri.

Aynı dönemde Emmy töreninde Javier Bardem, Natasha Rothwell, Chris Perfetti gibi isimler de benzer şekilde barış çağrısı yaptı. Pek çok sanatçı, törende Artists4Ceasefire rozetleri takarak sembolik destek verdi.

Mark Ruffalo, Cynthia Nixon, Ilana Glazer ve Mahershala Ali gibi dünyaca ünlü oyuncular da Filistin halkına destek veren açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların ortak noktası, sivil ölümlere ve orantısız şiddete karşı çıkmak, insani yardım çağrısında bulunmak ve kalıcı bir ateşkes talep etmekti.

ARTISTS 4 CEASEFİRE NEDİR?

Artists4Ceasefire, sanat dünyasından çok sayıda ismi bir araya getiren, barış ve insan hakları temelli bir oluşumdur. Bu grup, İsrail-Filistin çatışmasında şu taleplerle öne çıkıyor:

Derhal ateşkes ilan edilmesi Gazze'ye insani yardımların engelsiz ulaşması Rehinelerin serbest bırakılması Uluslararası hukuka uygun davranılması Sanat ve medya alanında şiddet politikalarını destekleyen kurumların ifşa edilmesi

Grup, aynı zamanda sembolik olarak kırmızı zemin üzerine turuncu bir el ve kalp figürü taşıyan rozetle tanınmaktadır. Bu rozet, dayanışma ve insanlık çağrısını temsil ediyor. Emmy töreni başta olmak üzere birçok etkinlikte sanatçılar bu rozeti takarak duruşlarını ortaya koydu.