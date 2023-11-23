Bursa'da geçtiğimiz ay zeytin bahçesinde cesedi bulunan Nevrigül Alan'ın eski eşi Remzi Alan, trafikte bir kadın sürücüyle tartıştı. Minibüs şoförlüğü yapan Remzi Alan, çarptığı otomobilin hamile sürücüsü ile tartıştı.

Hamile sürücü ile tartışan kişinin Nevrigül Alan'ın eski eşi olduğu ortaya çıktı

Türkiye onu izlemişti... Hamile sürücü ile tartışan kişinin o olduğu ortaya çıktı

Bursa'da geçtiğimiz ay zeytin bahçesinde cesedi bulunan Nevrigül Alan'ın eski eşi Remzi trafikte hamile kadın ile tartıştı

Remzi Alan, önündeki otomobile çarpıp hamile sürücüsü ile tartıştı

BURSA - Bursa'da 45 gündür kayıpken geçtiğimiz ay zeytin bahçesinde cesedi bulunan Nevrigül Alan'ın eşi Remzi Alan'ın trafikte bir kadın sürücüyle tartıştığı görüntüler ortaya çıktı. Minibüs şoförlüğü yapan Remzi Alan, arkadan çarptığı otomobilin hamile sürücüsü ile trafikte tartıştı.

Nevrigül Alan'ın ölümünün ardından Müge Anlı'nın programında günlerce konu masaya yatırılmış, Remzi Alan da canlı yayın konuğu olmuştu. Zaman zaman eski baldızı Nazmiye ile de tartışan Remzi Alan minibüs şoförlüğü yapıyordu.

Bursa'da Kent Meydanı Demirtaş hattında minibüs şoförlüğü yapan Remzi Alan, İstanbul yolunda önündeki otomobile çarptıktan sonra sürücü olan hamile kadın ile tartışmaya başladı.

Remzi'nin tartışma sırasında "Özür dilemeye gerek yok, suç bende değil" demesi dikkat çekti.