Hamile Kızını Öldüren Zanlıya Aile En Ağır Cezayı İstiyor

Adana'nın Seyhan ilçesinde 5 aylık hamile kızı eşi tarafından öldürülen ailenin, zanlıya en ağır cezanın verilmesini talep ettiği belirtildi. Baba ve ağabey, kadın cinayetlerinin önlenmesi için idam cezasının getirilmesini istediklerini söyledi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 5 aylık hamile kızları eşi tarafından öldürülen aile, zanlıya en ağır cezanın verilmesini talep ediyor.

Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'ndeki evlerinde 29 Ekim'de tartıştığı kocası tarafından öldürülen Hatice Demir'in (21) ailesi, kızlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Baba Ali Durgut, kızının damadı tarafından öldürüldüğünü cenazenin otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldıktan sonra öğrendiklerini anlattı.

Zanlının en ağır cezayı almasını isteyen Durgut, "Bu çifte cinayettir, çünkü kızım hamileydi. Dört gözle torunumun dünyaya gelmesini ve onu kucağıma almayı bekliyordum. Ama bana hamile kızımın cenazesini verdiler. Kadın cinayetlerinin önlenmesini istiyorum. İdam cezası çıkarılsın. Benim ciğerim yandı başkasının ciğeri yanmasın. En ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

Ağabey Ramazan Durgut, kimsenin böyle bir acı yaşamamasını diledi.

Anne Belgin Durgut da yaklaşık 4 ay sonra erkek torunlarının dünyaya gelmesini ve ismini Miran koymayı düşünürken kızının ölüm haberini umrede bulunduğu sırada aldığını belirterek, "Gelin verdiğim kızımın o evden cenazesini aldım. İdam cezasının getirilmesini istiyorum." dedi.

Olay

Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'ndeki evlerinde 29 Ekim'de eşi Hatice Demir'i boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E. Demir, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.