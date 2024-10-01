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Hamile Kadın ve Eşi Polis Memurunun Evinden Hırsızlık Yaptı

Hamile Kadın ve Eşi Polis Memurunun Evinden Hırsızlık Yaptı
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Samsun'da, doğumuna 10 gün kalan hamile kadın, kocası ve arkadaşlarıyla birlikte polis memurunun evinden silah ve yaklaşık 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Olayda yer alanlar kısa sürede yakalandı.

Samsun'da doğumuna 10 gün kaldığı öğrenilen hamile kadın, kocası ve arkadaşıyla birlikte aparatla kapısını açtıkları polis memurunun evinden silah ve yaklaşık 200 bin lira değerinde ziynet eşyasını çaldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memurunun evinden tabancası ve yaklaşık 200 bin liralık ziynet eşyası çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını evlerden hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kayıtları bulunan ve 9 aylık hamile Sultan K.(19), dini nikahlı eşi Bilal E.Ö. ile yine hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan Raziye Y. (34) ve akrabası Samet K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Sultan K., Bilal E.Ö. ve Samet K., Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu Samsun'da, Raziye Y. ise Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına alındı. Doğumuna 10 gün kaldığı öğrenilen Sultan K. ile Bilal E.Ö., Raziye Y. ve Samet K. polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Raziye Y.'nin 4 aylık bebeği kucağında adliyeye gelmesi dikkat çekti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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