Hamile kadın askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı 3. Sayfa Haberleri Hakkari'de sancıları tutan hamile kadın askeri helikopterle Van'a sevk edildi. Hakkari'de sancıları tutan hamile kadın askeri helikopterle Van'a sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hakkari'de yaşayan ve acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile bir vatandaşımız, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterle derhal Van'a nakledildi. Her zaman milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz" ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hakkari Van 3. Sayfa Haberler

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