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Hamile kadın 129 saat sonra enkazdan çıkartıldı

3. Sayfa Haberleri

Hamile kadın 129 saat sonra enkazdan çıkartıldı

Hatay Antakya'da depremden 129 saat sonra, hamile olduğu öğrenilen bir kadın, İzmir Büyükşehir itfaiyesi ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı.

Hatay Antakya'da depremden 129 saat sonra, hamile olduğu öğrenilen bir kadın, İzmir Büyükşehir itfaiyesi ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay Antakya'da, faciadan 129 saat sonra umut veren bir haber daha geldi. Bölgede bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından enkazdan, 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Suriye uyruklu 35 yaşında bir kadın çıkartıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "129 saat sonra itfaiye ekiplerimiz genç bir kadını enkazdan kurtardı. Hamile olduğu söyleniyor. Bebeğiyle birlikte uzun ömürler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş İtfaiye Antakya İzmir 3. Sayfa Haberler

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