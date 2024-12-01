Hamile Hırsız Kadın 15 Suçtan 226 Yıl Hapis Cezasıyla Yakalandı

Eskişehir'de 15 farklı hırsızlık suçtan 226 yıl 787 ay hapis cezası bulunan ve tüm hapis cezaları hamile olduğu gerekçesiyle ertelenen Ceylan Ç., polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen 35 yaşındaki şüphelinin, 12'nci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışma çerçevesinde, 162 ayrı suç kaydı, 15 ayrı hırsızlık suçundan 226 yıl 787 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 ayrı dosyadan da ifade alma amaçlı aranan 35 yaşındaki Ceylan Ç.'nin içinde bulunduğu aracın plakası tespit edildi. Teknik ve fiziki takip sonucunda Tepebaşı İlçesi Çamlıca Mahallesi'nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonla, şüpheli Ceylan Ç. evine girmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Ceylan Ç., yargılama süreci devam eden 10 ayrı dosya için ifade vermesi amacıyla Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Hapis cezalarından hamile olduğu için erteleme almış

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalanan Ceylan Ç.'nin, bulunan 162 suç kaydının tamamının 'Kapı dili düşürme yöntemiyle hırsızlık' suçundan olduğu öğrenildi. Ayrıca 15 ayrı 'Hırsızlık' suçundan 226 yıl 787 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ceylan Ç.'nin, tüm hapis cezalarının 'Hamile' olduğu gerekçesiyle ertelendiği öğrenildi. Genç yaşında rağmen 11 çocuk annesi olan ve 12'nci çocuğuna hamile halde Eskişehir Adliyesi'ne sevk edilen Ceylan Ç., yargılanma süreci devam eden 10 ayrı suç dosyası için ifade verecek. - ESKİŞEHİR