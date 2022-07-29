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Hamile eşi evi terk eden 35 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Hamile eşi evi terk eden 35 yaşındaki adam evinde ölü bulunduKOCAELİ Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, hamile eşi evi terk eden 35 yaşında şahıs ölü bulundu.

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Hamile eşi evi terk eden 35 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

KOCAELİ Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, hamile eşi evi terk eden 35 yaşında şahıs ölü bulundu.

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Emek Mahallesi 39 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan evinde yaşayan Yaşar Özcan isimli bir vatandaştan ev sahibi ve yakınları haber alamadı. Bunun üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, Özcan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin çalışmalarının ardından, Özcan'ın cansız bedeni cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Öte yandan Yaşar Özcan'ın 2 çocuğu olduğu ve eşinin 3. çocuğa hamile olduğu öğrenildi. Gece saatlerinde Özcan ve eşinin tartıştığı, bunun üzerine eşinin evi terk ederek memleketine gittiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatan ekiplerin, Özcan'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Mert Gürenç - 3. Sayfa

Çayırova Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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