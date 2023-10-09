Hamburg Havalimanı'nda saldırı tehdidi nedeniyle uçuşlar durduruldu
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Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda Tahran-Hamburg seferini yapan uçağa yönelik saldırı tehdidi nedeniyle tüm uçuşlar durduruldu.
Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda Tahran-Hamburg seferini yapan uçağa yönelik saldırı tehdidi nedeniyle tüm uçuşlar durduruldu.
Almanya federal polisi, İran'ın başkenti Tahran'dan kalkan Hamburg uçağına saldırı yapılacağına ilişkin bir e-mail aldıklarını açıkladı. Hamburg Havalimanı, güvenlik gerekçesiyle yerel saatle 12.40 itibarıyla tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu.
Havalimanına yerel saatle 12.20 sıralarında iniş yapan uçaktaki 198 yolcu ve 16 mürettebatın güvenlik kontrolünden geçtiği, uçağın ve bagajların arandığı belirtildi. - HAMBURG
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa