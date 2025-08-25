Hamburg'da Liman Yakınındaki Depoda Yangın

Almanya'nın Hamburg kentinde liman yakınında bulunan bir depoda yangın çıktı.

Almanya'nın liman kenti Hamburg'taki Veddel semtinde liman yakınında bulunan bir depoda yangın çıktı. Hamburg Limanı'na çok yakın bölgedeki yangında çok sayıda patlama meydana geldi. Bölgeye 100'den fazla itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen siyah duman bulutu şehrin her yerinden görüldü.

Otoyol trafiğe kapatıldı

Depoda meydana gelen patlamalarda etrafa saçılan metal parçalar, A1 Otoyolu'ndan geçen araçlara zarar verdi. Otoyol, güvenlik amacıyla iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmayan Hamburg polisi, halkın bölgeden uzak durmasını istedi. Hamburg İtfaiye Teşkilatı ise, vatandaşların pencere ve kapıları kapatması uyarısında bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - HAMBURG