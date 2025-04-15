Hamas'tan İsrail'e Tepki: Çifte Vatandaş Askerin Ekibiyle İletişim Kesildi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda ABD- İsrail çifte vatandaşı olan İsrailli asker Edan Alexander'ı koruyan ekiple iletişimin kesildiğini duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda ABD- İsrail çifte vatandaşı olan İsrailli asker Edan Alexander'ı koruyan ekiple iletişimin kesildiğini duyurdu.

Alexander'ı koruyan ekiple iletişime geçmeye çalıştıklarını ifade eden Ubeyde, İsrail'in Gazze'de soykırıma devam edebilmek için esirleri kasıtlı olarak hedef aldığını ve çifte vatandaş olan esirleri öldürerek uluslararası baskıdan kurtulmaya çalıştığını açıkladı.

Alexander Trump'a seslenmişti

Hamas, geçtiğimiz cumartesi günü Alexander'ın hayatta olduğunu kanıtlayan bir video yayınlamıştı. Videoda Alexander, ABD Başkanı Donald Trump'a seslenmiş ve Trump'tan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "yalanlarına" inanmamasını istemişti. - GAZZE