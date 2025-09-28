Haberler

Hamas'tan İsrail'e Esir Uyarısı: İletişim Kesildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şehri'ne düzenlediği saldırılar sonrası iki İsrailli esirle iletişimin kesildiğini duyurdu ve saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şehri'ne düzenlediği saldırılar sonrası İsrailli 2 esir ile iletişimin kesildiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şehri'ne yönelik saldırıları devam ederken, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli 2 esire ulaşılamadığını duyurdu. Kassam Tugayları, son 48 saat içinde El-Sabra ve Tel El-Hava mahallelerine düzenlenen saldırılar sonucu İsrailli esirler Omri Miran ve Matan Angrist ile iletişimin kesildiğini açıkladı. Esirlerin can güvenliğinin tehlike altında olduğunu belirten Hamas, İsrail'e 24 saatliğine saldırıları durdurması çağrısında bulunarak, "İki esirin hayatı gerçek bir tehlike altındadır. İşgal güçlerinin derhal 8. Cadde'nin güneyine çekilmesi ve bugün saat 18.00'den başlayarak 24 saat süreyle hava operasyonlarını durdurması gerekmektedir. Bu önlemler, söz konusu tutukluların güvenli bir şekilde çıkarılabilmesi için zorunludur. Gerekli uyarı yapılmış olup, sorumlular bundan sonraki gelişmelerden kendileri sorumludur" dedi. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Eski medya patronu hakkında yakalama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşü! 100 binden fazla kişi katıldı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! 100 bin kişi tek bir amaç için toplandı
48 sporcudan İsrail'in men edilmesi için imza! Aralarında Türkiye'de oynayan yıldızlar da var

48 sporcudan İsrail'e men için imza! Aralarında Türk futbolcu da var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.