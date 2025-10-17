Haberler

Hamas, Rehine Takası İçin İhtiyaç Duyulan Teçhizatı İsrail'in Engellediğini Açıkladı

Hamas, Rehine Takası İçin İhtiyaç Duyulan Teçhizatı İsrail'in Engellediğini Açıkladı
Hamas, İsrail ile varılan ateşkesin ardından yer altı tünellerinde mahsur kalan rehinelerin cansız bedenlerine ulaşmak amacıyla yürütülen kazı çalışmalarında gerekli teçhizata ulaşılamadığını ve bunun sorumlusunun İsrail olduğunu bildirdi.

Hamas, İsrail ile varılan ateşkesin ardından rehine takası için İsrail'in saldırıları nedeniyle yer altı tünellerinde ölen rehinelerin cansız bedenlerine ulaşmak için çalışmalarını yürütürken, kazı çalışmaları için gerekli teçhizata ulaşılamadığını ve bundan İsrail'in sorumlu olduğunu açıkladı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi'nde Barış Planı'nın uygulanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Hamas, İsrail'in yoğun saldırıları sonucunda yer altı tünellerindeki enkaz altında gömülü kalan rehinelerin cansız bedenlerini çıkarmaya yönelik çabalarını sürdürüyor. Filistinli kaynaklar, Han Yunus da dahil olmak üzere birçok bölgede kazı çalışmalarının yürütüldüğünü açıklarken, aynı zamanda Kızıl Haç ekiplerinin de süreci takip etmek üzere bölgeye geldiğini aktardı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, kazı çalışmalarında gerekli olan araç gereçlerin eksikliği ve İsrail'in çalışmalara destek sağlaması için özel ekipler göndermeyi reddetmesinin çalışmaları aksattığı belirtildi. Hamas, söz konusu imkanların sağlanmamasından ve sürecin yavaşlamasından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin sorumlu olduğunu açıkladı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
