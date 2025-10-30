Haberler

Hamas, İsrail'e İki Esir Cesedini Daha Teslim Etti

Güncelleme:
Hamas, ateşkes anlaşması çerçevesinde 2 İsrailli esirin cesedini Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti. Böylece toplamda 18 esir cesedi teslim edilmiş oldu.

Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında 2 esirin daha cesedini İsrail'e teslim etti.

Hamas, varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen 2 İsrailli esirin daha cesedini Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti. İsrail ordusu, cesetleri incelemenin ardından Gazze Şeridi'nden çıkaracak. Cesetler, kimlik tespiti için İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.

Hamas, ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar 18 esirin cesedini İsrail'e teslim etti. İsrail, daha önce Hamas tarafından teslim edilen bir cesedin Aralık 2023'te İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nde cansız bedenine ulaşılan İsrailli esir Ofir Tzarfati'ye ait olduğunu ve başka bir cesedin ise esirlerden alınan örneklerin hiçbiri ile uyuşmadığını ifade etmişti.

İsrail, Hamas'ı kendisini esir cesetlerinin iadesi konusunda oyaladığını iddia etmiş ve 28 Ekim'de ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne çok sayıda hava saldırısı düzenlemişti. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
