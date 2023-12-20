Hamas'ın İsrail'e saldırılarına dair yeni görüntüler paylaşıldı
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 75'inci günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine kayıplar verdirmeyi sürdürüyor. Kassam Tugayları, Han Yunus'ta İsrail ordusuna düzenlediği saldırılara ait yeni görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracın roketlerle vurulduğu görüldü.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 75'inci günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine kayıplar verdirmeyi sürdürüyor. Kassam Tugayları, Han Yunus'ta İsrail ordusuna düzenlediği saldırılara ait yeni görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracın roketlerle vurulduğu görüldü. - GAZZE