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Hamas, Gazze'de İsrail Piyade Birliğine Mayın Saldırısı Düzenledi

Hamas, Gazze'de İsrail Piyade Birliğine Mayın Saldırısı Düzenledi
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Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları, Gazze'de bulunan 50 kişilik bir İsrail piyade birliğinin mayın saldırısı ile hedef alındığını açıkladı. Saldırının detayları sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları, Gazze'de bulunan 50 kişilik bir İsrail piyade birliğinin mayın saldırısı ile hedef alındığını açıkladı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına Hamas'tan misilleme geldi. Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Tel El Hava mahallesinde bulunan 50 kişilik bir İsrail piyade birliğinin mayın saldırısı ile hedef alındığını bildirildi. Saldırıya ait fotoğraflar El Kassam Tugayları'na ait sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, İsrail ordusundan konu ile ilgili açıklama yapılmadı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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