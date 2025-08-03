Hamas: Esirler Kasıtlı Olarak Aç Bırakılmadı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin kasıtlı olarak aç bırakılmadığını, İsrail ablukası nedeniyle aç kaldıklarını belirterek, "Kızıl Haç'ın esirlere yiyecek ve ilaç götürme talebine olumlu yaklaşmaya hazırız" dedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi'nde tutulan 2 İsrailli esirin bir deri bir kemik kaldıkları görüntülerin yayınlanmasının ardından açıklamada bulundu. Ubeyde, esirlerin kasıtlı olarak aç bırakılmadığını, İsrail ablukası nedeniyle aç kaldıklarını belirtti. Ubeyde, "El Kassam Tugayları, Kızıl Haç'ın düşman esirlerine yiyecek ve ilaç ulaştırma taleplerine olumlu yanıt vermeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

Esirlere yardım taleplerinin kabul edilebilmesi için bazı şartlar açıklayan Ubeyde, şartlarının Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde Filistinlilere gıda ve ilaç ulaştırılması için insani koridorların normal ve kalıcı olarak açılması ve esirler için sağlanan yardımlar teslim alındığı sırada İsrail'in tüm hava saldırılarını durdurması olduğunu ifade etti. Ubeyde, "El Kassam Tugayları, esirleri kasıtlı olarak aç bırakmıyor, ancak onlar da savaşçılarımızın ve halkımızın genelinin yediği şeyleri yiyorlar. Abluka altında özel bir ayrıcalığa sahip değiller" dedi.

Hamas ve Filistin İslami Cihat Örgütü, İsrailli esirlerin videolarını yayınlamıştı

Yayınlanan videolarda yer alan İsrailli esirler, Rom Braslavski ve Evyatar David'in yetersiz beslendiği ve bir deri bir kemik kaldıkları görülmüştü. Esirler, yiyeceklerinin ve sularının kalmadığını ifade etmiş ve İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukaya tepki göstermişti. Braslavski videoda yaptığı açıklamada, "Artık yiyeceğim ya da suyum yok. Daha önce bana biraz veriyorlardı, bugün hiçbir şey yok. Uyuyamıyorum, yaşayamıyorum. Burada yaptığınız şeyi bırakmanız gerekiyor. Ölümün eşiğindeyim ve eminim ki diğer tüm rehineler de aynı ruhsal durumdadır" demişti.

David ise videoda yaptığı açıklamada, "Bugün ne yiyeceğimi bilmiyorum. Kaç gündür bir şey yemedim. Burada çok zor durumdayım. Yiyecek yemek yok, su bile zor bulunuyor" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenen David, "Burada terk edildiğimi düşünüyorum. Senin başbakan olarak benimle ve tüm esirlerle ilgilenmen lazım" demişti. - GAZZE