Hamas, İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin öldüğünü doğruladı

Hamas, askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı.

Hamas, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden üst düzey isimler hakkında taziye mesajı yayınladı. Hamas, taziye mesajında Hamas'ın Gazze lideri Muhammed Sinwar'ın, Refah Tugay Komutanı Muhammed Shabana'nın, İzzeddin El Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden Hakim al-Issa'nın ve İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde adıyla bilinen Abdallah el-Kahlout'un İsrail saldırılarında hayatlarını kaybettiklerini doğruladı.

Hamas, söz konusu açıklamasıyla ilk kez Ebu Ubeyde'yi gerçek adıyla andı ve yüzünün gözüktüğü bir fotoğraf paylaştı.

İsrail, geçtiğimiz mayıs ayında Sinwar ve Shabana'nın, haziran ayında al-Issa'nın ve ağustos ayında ise Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğünü bildirmişti. - GAZZE ŞERİDİ