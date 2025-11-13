Haberler

Hamas, Ateşkes Anlaşması Kapsamında İsrail'e Bir Esir Cesedi Daha Teslim Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, varılan ateşkes anlaşması gereği 1 esir cesedini daha İsrail'e teslim etti. İsrail ordusu, Kızıl Haç aracılığıyla teslim alınan cesedi kimlik tespiti için Tel Aviv'deki adli tıp kurumuna götürecek.

Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında 1 esirin daha cesedini İsrail'e teslim etti.

Hamas, varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda ölen 1 esirin daha cesedini İsrail'e teslim etti. İsrail ordusu, Kızıl Haç aracılığıyla esir cesedini Gazze'de teslim aldı. İsrail topraklarına sevk edilecek olan cenaze, kimlik tespiti için İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu'na götürülecek.

Hamas ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar 25 esirin cesedini İsrail'e teslim ederken, Gazze Şeridi'nde 3 esirin cesedinin kaldığı tahmin ediliyor. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Çorum'da tartıştıkları kişi tarafından bıçaklanan baba ve oğlu öldü

Herkesin gözü önünde baba ile oğlunu katletti
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti

Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Siyasilerden Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajları

Siyaset dünyasından şehit olan pilotumuz için başsağlığı mesajları
Fenerbahçe'deki başarının sırrı ortaya çıktı

Başarının tüm sırrı buymuş
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.