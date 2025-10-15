Hamas, "Anlaşmaya bağlı kalarak, elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve...
Hamas, "Anlaşmaya bağlı kalarak, elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor" dedi. - GAZZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa