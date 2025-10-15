Haberler

Hamas, "Anlaşmaya bağlı kalarak, elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve...

Hamas, "Anlaşmaya bağlı kalarak, elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor" dedi.

Hamas, "Anlaşmaya bağlı kalarak, elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor" dedi. - GAZZE

