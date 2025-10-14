Hamas, 4 İsrailli Esirin Naaşını İsrail'e Teslim Edecek

Hamas, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 4 İsrailli esirin daha cenazesini İsrail'e teslim edeceği konusunda arabuculara bilgi verdi.

Hamas, İsrail ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında 4 İsrailli esirin daha naaşını teslim edecek. Hamas, arabuluculara yerel saatle 22.00'da İsrail saldırılarında hayatını kaybeden esirlerin naaşları teslim edeceğini bildirdi. Cenazelerin kime ait olduğu henüz bilinmiyor.

Hamas dün sabah saatlerinde 20 İsrailli esiri serbest bırakmasının ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 4'ünün naaşını Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etmişti. - GAZZE ŞERİDİ