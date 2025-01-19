Hamas, 3 İsrailli Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti. İsrail'in 90 Filistinli mahkumu serbest bırakması bekleniyor.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti. İsrailli esirler, Kızılhaç tarafından Gazze kentindeki Saraya Meydanı'nda Kassam Tugayları'ndan teslim alındı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Kızılhaç'ın Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher'i teslim adlıklarını bildirdiğini ifade etti. İsrail Hava Kuvvetleri'ne (IAF) ait bir helikopter, esirleri İsrail'in güneyinde Gazze sınırına yakın olan Re'im'den alarak, tedavi için hastaneye sevk edecek.

İsrail'in ise 69'u kadın, 21'i çocuk toplam 90 Filistinli mahkumu Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakarak, Kızılhaç ekiplerine teslim etmesi bekleniyor.

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, birkaç saat önce Kızılhaç'ın esirleri teslim almak üzere yola çıktığını duyurmuştu. - GAZZE