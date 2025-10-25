Hamama Giren Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'taki Tarihi Çukur Hamamı'nda 77 yaşındaki Ahmet Kasapkaraoğlan'ın hareketsiz halde bulunması üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda incelenecek.
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesindeki Tarihi Çukur Hamamı içinde yaşlı bir şahsın hareketsiz şekilde yerde yatması üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası şahsın 77 yaşındaki Ahmet Kasapkaraoğlan olduğu tespit edildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa