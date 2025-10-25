Haberler

Hamama Giren Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Hamama Giren Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'taki Tarihi Çukur Hamamı'nda 77 yaşındaki Ahmet Kasapkaraoğlan'ın hareketsiz halde bulunması üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda incelenecek.

Kahramanmaraş'ta hamama giren bir şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesindeki Tarihi Çukur Hamamı içinde yaşlı bir şahsın hareketsiz şekilde yerde yatması üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası şahsın 77 yaşındaki Ahmet Kasapkaraoğlan olduğu tespit edildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasetten çekilen Meral Akşener sessizliğini bozdu

Meral Akşener aylar sonra sessizliğini bozdu
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
CHP'den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti'ye geçmeye niyetim var

Belediye başkanı CHP'den istifa etti, AK Parti'ye geçiyor
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Siyasetten çekilen Meral Akşener sessizliğini bozdu

Meral Akşener aylar sonra sessizliğini bozdu
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Pentagon'da kriz: Maaşlar bağışla ödenecek

Maaşları ödeyebilmek için milyon dolarlık bağışı kabul ettiler
Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı

Dizi setinde korkutan kaza: Başrol oyuncusu ameliyata alındı
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.