Halle'de Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı

Halle'de Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı
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Almanya'nın Halle kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda, 12 yaşındaki bir çocuk da dahil olmak üzere 3 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, saldırı öncesi büyük bir tartışma yaşandığını bildirdi. Polis, saldırganı gözaltına aldı ve soruşturma başlatıldı.

Almanya'nın Halle kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda aralarında çocukların da olduğu 3 kişi yaralandı.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Halle kentinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 yaşındaki bir çocukta dahil olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, apartmanda saldırı öncesi büyük bir tartışma yaşandığını belirtti. Polis, saldırganı saklandığı apartmanda gözaltına aldı.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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