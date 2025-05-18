Halle'de Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı
Almanya'nın Halle kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda, 12 yaşındaki bir çocuk da dahil olmak üzere 3 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, saldırı öncesi büyük bir tartışma yaşandığını bildirdi. Polis, saldırganı gözaltına aldı ve soruşturma başlatıldı.
Almanya'nın Halle kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda aralarında çocukların da olduğu 3 kişi yaralandı.
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Halle kentinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 yaşındaki bir çocukta dahil olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, apartmanda saldırı öncesi büyük bir tartışma yaşandığını belirtti. Polis, saldırganı saklandığı apartmanda gözaltına aldı.
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. - BERLİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa