HDP, kapatma davasına ilişkin savunmasını AYM'ye sundu

Halkların Demokratik Partisi (HDP), kapatma davasına ilişkin yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) sundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında kapatma davası açılan HDP, 220 sayfalık 22 ek savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu. Partinin kapatılması davası için 'bölücü eylemlerin odağında olma' ve 'terör propagandası' iddialarının yer aldığı savunma, Yüksek Mahkeme üyelerince incelenecek. Daha sonra belirtilen bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve HDP'liler sözlü savunma yapacak. Sonrasında ise davayla ilişkin bilgiler toparlanıp AYM raportörü esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun incelenmesinin ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan, partinin kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin yapılacak toplantı için gün belirleyecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa