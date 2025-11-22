Halkalı Gümrükteki Konteynerde Yangın Çıktı
Edinilen bilgilere göre Küçükçekmece Halkalı Gümrüğü içerisinde bir konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm konteyneri sardı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan konteyner, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa