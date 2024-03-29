Halkalı'da tekstil fabrikasında yangın
Halkalı'da tekstil fabrikasında yangın
Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'ndeki tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Halkalı'da tekstil fabrikasında yangın
Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'ndeki tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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