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Halkalı'da Abartı Egzoz Sesi Yüzünden Kavga: 1 Polis Yaralı, 7 Gözaltı

Halkalı'da Abartı Egzoz Sesi Yüzünden Kavga: 1 Polis Yaralı, 7 Gözaltı
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Halkalı'da pazarcı iki aile arasında abartı egzoz sesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşüp, polis müdahale etti. Kavga sırasında bir polis memuru yaralanırken, 7 kişi gözaltına alındı.

Halkalı'da pazarcı iki aile arasında abartı egzoz sesi yüzünden yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birbirine sopalarla saldıran taraflara polis müdahale etti. Kavgada bir polis memuru kafasına sert bir cisim isabet etmesi sonucu yaralanırken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre pazarcı olan iki aile arasında abartı egzoz sesi yüzünden tartışma meydana geldi. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine sopa ve sert cisimlerle saldırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf etti.

Bir polis yaralandı

Yaşanan kavga sırasında tarafları ayırmaya çalışan bir polis memuru, kafasına sert bir cisim isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayla sonrası 7 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili çalışma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika Halkalı 3-sayfa Hukuk Polis Kavga

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