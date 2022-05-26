Halk otobüsünün çarptığı engelli bisiklet sürücüsü yaşam savaşı veriyor - Haberler

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Halk otobüsünün çarptığı engelli bisiklet sürücüsü yaşam savaşı veriyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Halk otobüsünün çarptığı engelli bisiklet sürücüsü yaşam savaşı veriyor Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsünün çarptığı elektrikli bisikletin fiziki engelli sürücüsü ağır yaralandı.

Halk otobüsünün çarptığı engelli bisiklet sürücüsü yaşam savaşı veriyor

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsünün çarptığı elektrikli bisikletin fiziki engelli sürücüsü ağır yaralandı. Bisiklet ile otobüs arasına sıkışan sürücü, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelerek öfkelenen yaralının kardeşi, polis ekiplerince sakinleştirildi.

Kaza saat 23.00 sıralarında Turgutalp mahallesi Mimar Sinan bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan sürücü Necati Karanfil yönetimindeki 16 M 06086 plakalı özel halk otobüsü, önünde seyir halinde olan fiziki engelli sürücü Musa Karış yönetimindeki elektrikli 3 tekerlekli bisiklete çarpıp yaklaşık 20 metre sürükledi. Kaza sonucu bisiklet ile halk otobüsü arasında sıkışan sürücü ağır yaralandı. Yaralı, vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis Ekipleri Sakinleştirdi

Kazanın hemen ardından olay yerine gelen yaralının kardeşi olduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerince sakinleştirildi.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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