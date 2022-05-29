Otobüste uyku krizi... Uyumak isteyen kadını ne polis ne de sağlık görevlileri ikna edebildi - Haberler

Otobüste uyku krizi... Uyumak isteyen kadını ne polis ne de sağlık görevlileri ikna edebildi

MALATYA - Malatya'da bindiği halk otobüsünde gitmek istediği adrese ulaşmasına rağmen araçtan inmeyerek 'uyumak' istediğini söyleyen kadın yolcuyu ne polis ne de sağlık ekipleri araçtan inmeye ikna edemedi.

Olay, 10.30 sularında İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Merkez -Çilesiz seferini yapan B.A. yönetimindeki 44 NN 563 plakalı halk otobüsüne Koyunoğlu Mahallesi'ne gitmek için binen bir kadın aracın arka bölümüne geçerek uyudu. Aracın güzergaha yaptığı ikinci seferde diğer yolcular tarafından fark edilen kadın uzandığı koltuk üzerinde uyumaya devam edince olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle uyandırılan kadın '5 dakika daha uyumak' istediğini söyleyerek araçtan inmedi. Polis ve sağlık ekiplerinin hastaneye götürmek için uzun bir süre dil döktüğü kadın yaklaşık 5 kilometre daha yolculuk yaptığı araçtan merkez otobüs durağında inerek gözden kayboldu.