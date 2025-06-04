Halk Otobüsünde Düşürülen Altın Kolyeyi Alan Kadın Gözaltına Alındı

Halk Otobüsünde Düşürülen Altın Kolyeyi Alan Kadın Gözaltına Alındı
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Halk Otobüsünde Düşürülen Altın Kolyeyi Alan Kadın Gözaltına Alındı
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Kayseri'de özel halk otobüsünde düşürülen 50 bin TL değerindeki altın kolye, kameralar sayesinde bulunarak sahibine teslim edildi. Kadın, kolyeyi alırken güvenlik kameralarına yakalandı ve gözaltına alındı.

Halk otobüsünde düşürülen altın kolyeyi alan kadın kamerada

KAYSERİ - Kayseri'de özel halk otobüsü içerisinde düşürülen 50 bin TL değerindeki altın kolyeyi alan kadın, kameraların incelenmesi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir kişi özel halk otobüsünde seyahat ederken 50 bin TL değerindeki altın kolyesini düşürdü. Kadın, bir süre sonra kolyesinin olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek, düşen kolyeyi Ş.B.'nin aldığını tespit etti. Şahsın adresini tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler, kadını gözaltına aldı.

Ele geçirilen altın kolye de sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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