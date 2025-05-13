Halk Otobüsü Yayaya Çarptı: 1 Yaralı
Bartın'da bir halk otobüsünün çarptığı İ.K.Ç. isimli erkek şahıs yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Halk otobüsü yayaya çarptı: 1 yaralı
BARTIN - Bartın'da halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kemerköprü Mahallesi 155. Caddede seyir halinde bulunan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 74 HO 1039 plakalı halk otobüsü, yola çıkan İ.K.Ç. isimli erkek şahsa çarptı. Yaralanan şahıs olay yerine gönderilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyiye gittiği öğrenilen yaralının alkollü olduğu ileri sürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa