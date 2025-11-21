Haberler

Halk Otobüsü Şoföründen Dikkatsiz Davranış: Video İzlerken Yakalandı

Güncelleme:
Gaziantep'te bir halk otobüsü şoförünün direksiyon başında cep telefonundan video izlemesi, yolcuların tepkisini çekti. O anlar bir yolcu tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Gaziantep'te bir halk otobüsü şoförünün direksiyon başında cep telefonundan video izlemesi tepki çekti.

Olay, Gaziantep şehir merkezinde bir hatta çalışan özel halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, şoför otobüsle seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonundan açtığı videoyu izledi. Yolculardan biri, şoförün dikkatsizliğini fark ederek o anları saniye saniye görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Görüntülerde şoförün aracın hareket halinde olmasına rağmen telefonundan video izlediği ve zaman zaman yola bakmakta zorlandığı anlar yer aldı. - GAZİANTEP


