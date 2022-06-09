Halk otobüsü şoförü bayılan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırdı - Haberler

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Halk otobüsü şoförü bayılan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Halk otobüsü şoförü bayılan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırdı Van'da halk otobüsü şoförü, rahatsızlanarak bayılan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Halk otobüsü şoförü bayılan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırdı

VAN - Van'da halk otobüsü şoförü, rahatsızlanarak bayılan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Recep Sevgili idaresindeki 65 H 0104 plakalı mavi halk otobüsünde, bir kadın yolcu aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. Otobüsteki diğer yolcuların müdahale ettiği kadının kötüleştiğini gören otobüs şoförü, güzergahını değiştirerek kadını en yakınındaki özel hastaneye yetiştirdi. Hastanenin acil servisi girişinde otobüsü durduran Recep Sevgili, kadını başka bir yolcunun yardımıyla acil servise taşırken, Van Büyükşehir Belediyesi mavi halk otobüsünde görevli şoförün örnek davranışı ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Her şey güzellikle olsun"

İHA muhabirine konuşan halk otobüsü şoförü Recep Sevgili, Maraş Caddesi güzergahında çalışırken genç kadın yolcusunun baygınlık geçirdiğini belirtti. Hiçbir yerde durmadan kısa sürede hastayı hastaneye ulaştırdığını ifade eden Sevgili, "Yolcular da bizi sıkıntıya sokmadı ve yardımcı oldular. Her şey güzellikle olsun, kimse de mağdur olmasın. Böylesi bir yolcuya yardımcı olmak insanlık görevimiz. Hiçbir durakta durmayarak 4-5 dakika içerisinde ulaştırdım" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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