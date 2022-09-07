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Mersin haber | Mersin'de otomobille çarpışan halk otobüsü devrildi, 2 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Mersin haber | Mersin'de otomobille çarpışan halk otobüsü devrildi, 2 kişi yaralandı

Mersin habere göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolcusu bulunmayan halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolcusu bulunmayan halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

A.D. idaresindeki 33 C 5006 plakalı halk otobüsü, D-750 kara yolu Beydeğirmeni Otogarı kavşağında plakası öğrenilemeyen M.Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle halk otobüsü devrildi.

Yaralanan iki aracın sürücüsü, olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.??????????????

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - 3. Sayfa

Tarsus Mersin 3. Sayfa Güncel Haberler

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