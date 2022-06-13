Park halindeyken üzerine elektrik kabloları düşen halk otobüsü alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Park halindeyken üzerine elektrik kabloları düşen halk otobüsü alev alev yandıSİVAS Sivas'ta park halindeki halk otobüsünün üzerine düşen elektrik kabloları otobüsü cayır cayır yakarak kullanılma hale getirdi.
Park halindeyken üzerine elektrik kabloları düşen halk otobüsü alev alev yandı
SİVAS Sivas'ta park halindeki halk otobüsünün üzerine düşen elektrik kabloları otobüsü cayır cayır yakarak kullanılma hale getirdi.
Olay bugün saat 11.00 sularında şehir merkezi Tuzlugöl Mahallesi'nde meydana geldi. Kopan elektrik kabloları Gazi Yıldırım'a ait 58 H 0053 plakalı halk otobüsünün üzerine düştü. Otobüsün tavanında başlayan yangın kısa sürede tüm otobüsü sardı. Otobüs adeta alev topuna döndü. Çevredekiler korku dolu bu anları balkonlarından cep telefonları ile görüntüledi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale edip alevleri söndürmeyi başarsa da otobüs tamamen kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - 3. Sayfa