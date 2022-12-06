Halk Eğitim Merkezi müdürü kardeşini öldüren sanık ikinci kez hakim karşısında

Adapazarı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü'nün cadde ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ve tutuklanan kardeşinin yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatının cezai ehliyeti için Adli Tıp Kurumundan rapor alınması talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Adapazarı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar'ın, cadde ortasında pompalı tüfekle kardeşi tarafından öldürülmesine ilişkin şüpheli M.Z.U. bugün hakim karşısına çıktı. 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanık ve avukatları ile müşteki avukatları hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesi sonrasında dinlenilen tanık S.B., sanık ile yaklaşık 3 yıl boyunca aynı fabrikada çalıştığını söyledi. Tanık S.B., "Maktul bir gün bana kardeşinin işsiz olduğunu ve benim çalıştığım fabrikada çalışıp çalışamayacağını sordu. Sanık yaklaşık 3 yıl bizimle çalıştı. Sanığın maktulle para alışverişi var mı bilmiyorum ancak sanık bir gün işi bırakacağını söyledi, sebebini sorduğumda maktulün kendisine borcunun olduğunu, onu alacağını söyledi. Maktule bunu sorduğumda kendisinin sanığa bir borcunun olmadığını söyledi" dedi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Söz alan müşteki avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini, daha sonra ayrıntılı beyanda bulunacaklarını belirterek, eksik hususların tamamlanmasını istedi. Söz hakkı verilen sanık M.Z.U. ise tanık ifadesini kabul etmediğini ve önceki beyanlarını tekrarladıklarını söyledi. Konuya ilişkin olarak söz alan sanık avukatı müvekkilinin cezai ehliyeti için Adli Tıp Kurumundan rapor alınması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise sanığın cezai ehliyet raporu talebinin reddini, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Şubat 2023 tarihine erteledi.

Ne olmuştu?

Olay, 26 Nisan Salı günü Papuççular Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde bulunan Adapazarı Halk Eğitim Merkezi önünde meydana geldi. Merkezden çıkan Abdulvahit Uygar, iddiaya göre alacak-verecek meselesi sebebi ile aralarında tartışma yaşadığı kardeşi M.Z.U. ile karşı karşıya geldi. Bu esnada şüpheli M.Z.U. yanında bulunan pompalı tüfekle kardeşi Uygar'a ateş açtı. Abdulvahit Uygar, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybederken, şüpheli kardeşi ise kayıplara karıştı. Polis ekiplerince kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekipler şüphelinin, 34 KV 6235 plakalı otomobille TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olduğunu tespit etti. Bolu sınırlarına girdiği belirlenen araç, burada Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından durduruldu. Kendisine yardım eden arkadaşı Ş.E. ve bunların yanı sıra araçta bulunan 5 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Araca alınan 5 kişinin dikkat çekmemek amacı ile olduğu öğrenilirken, şüpheli M.Z.U. ile kaçmasına yardım ettiği tespit edilen Ş.E. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Buradaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Z.U. tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAKARYA