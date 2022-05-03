BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Haliç Köprüsü'nde intihar

İSTANBUL - Haliç Köprüsü'ne çıkan 30'lu yaşlarında erkek şahıs, köprüden atlayarak intihar etti.

Olay saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu'ndaki Haliç Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 30'lu yaşlarda erkek bir şahıs köprünün üzerinde yürümeye başladı. Bir süre sonra şahsı gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ardından şahıs henüz belirlenemeyen bir sebeple köprüden atlayarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri toprak alana düşen şahsın yaptığı ilk müdahalesine hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri cesedin çevresini güvenlik şeridi ile kapattı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.