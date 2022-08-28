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Halı sirkelerken balkondan düştü

3. Sayfa Haberleri

- Halı sirkelerken balkondan düştü Samsun'da halı sirkelerken evlerinin birinci katındaki balkondan düşen genç kadın ağır yaralandı.

- Halı sirkelerken balkondan düştü

SAMSUN - Samsun'da halı sirkelerken evlerinin birinci katındaki balkondan düşen genç kadın ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çaralarmut Mahallesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Aeshah M.H.H. evlerinde eşi ile birlikte boya yaparken bir ara balkona çıkıp halıyı sirkelemek istedi. Halı sirkelerken birinci kattaki balkondan yere düşen genç kadın yaralanarak ölümden döndü. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aeshah M.H.H. tedavi altına alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Güncel Haberler

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